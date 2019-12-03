Москва, , 14:20 — REGNUM Вопрос о выдаче Нидерландам жителя Донецкой Народной Республики Владимира Цемаха, которого в Гааге считают одним из подозреваемых по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе, не имеет отношения к Кремлю. Об этом 3 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это вопрос, который не имеет отношения к Кремлю», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в прокуратуре Нидерландов заявили, что ведомство запрашивало у России задержание Цемаха для его экстрадиции в Нидерланды, чтобы он не мог скрыться от следствия.

Однако в РФ подозреваемый не был арестован. Затем та же просьба об аресте была несколько раз озвучена по дипломатическим и политическим каналам. В ноябре российские власти заявили о том, что просьба о задержании Цемаха не может быть выполнена, поскольку им неизвестно, что он находится, добавили в прокуратуре.

Цемах был похищен украинскими силовиками из своей квартиры в Снежном. Его вывезли на Украину в июне 2019 года, а в сентябре освободили в рамках обмена задержанными между Россией и Украиной.

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