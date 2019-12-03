Москва, , 14:19 — REGNUM Экономическое сотрудничество России и Монголии, а также межрегиональные вопросы обсуждают премьер-министры Дмитрий Медведев и Ухнагийн Хурэлсух на встрече 3 декабря в Москве.

По словам российского премьер-министра, стороны обсудят и сотрудничество в экономике, и социальные, и межрегиональные вопросы. Россия рассматривает Монголию как дружественную страну и страну-партнера, добавил он.

Медведев напомнил, что был в Монголии в 2009 и 2016 годах, за прошедший период страна заметно изменилась. Его монгольский коллега отметил исторически высокий уровень двусторонних отношений, но добавил, что Москве и Улан-Батору стоит активнее развивать торговлю.

Читайте также: РФ и Китай увеличили объёмы перевозок через территорию Монголии