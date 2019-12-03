Вашингтон, , 14:26 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что вполне может себе представить выход Франции из НАТО, об этом 3 ноября сообщает Reuters.

Глава Белого дома подчеркнул, что это будет для него сюрпризом, так как Париж нуждается в защите, но, тем не менее, он может это себе представить.

«Я действительно могу представить выход Франции из НАТО. Я смотрю на него (на президента Эммануэля Макрона) и вижу, что ему нужна защита», — подчеркнул Трамп, выступая на саммите НАТО в Лондоне.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз делал заявления, которые могут быть истолкованы как стремление Парижа освободиться от некоторой опеки со стороны США и НАТО. В частности, глава Елисейского дворца заявил, что у альянса наступила «смерть мозга».

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ узнали о реакции Трампа на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО