Кишинёв, , 14:12 — REGNUM Молдавия не обращалась к США с просьбой об экстрадиции беглого олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом заявил посол США в Кишинёве Дерек Хоган, передает ИА REGNUM.

При этом дипломат не стал исключать, что бывший лидер Демпартии Молдавии находится в Майами. «Я лично не знаю, где находится Плахотнюк. Может и в Майами, но у меня нет подтверждения этой информации», — заявил он.

Хоган добавил, что Плахотнюк пока не обращался за политическим убежищем в США. Отвечая на вопрос о том, выдадут ли США Плахотнюка Молдавии, если запрос последует, Хоган сказал, что «если он поступит, будет инициирована специальная процедура, и процесс завершится в короткое время».

Ранее, отметим, президент Молдавии Игорь Додон заявил, что свергнутый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк находится в США, где пытается получить политическое убежище. «Он пытается избежать экстрадиции в Молдавию или Россию, где его объявили в розыск по возбуждённым уголовным делам», — сказал глава государства.

Он также заявил о наличии у Владимира Плахотнюка вторых документов на другое имя, позволивших олигарху свободно покинуть страну в июне 2019 года.

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