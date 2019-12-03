Лондон, , 14:15 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана убивают тысячи людей, выходящих на улицы в знак протеста, об этом 3 декабря сообщает Al Arabia.

«Иран убивает, быть может, тысячи людей прямо сейчас, когда мы здесь разговариваем. Поэтому они отключают интернет, чтобы никто не мог увидеть, что происходит», — приводит слова Трампа издание.

Заявление было сделано во время празднования 70-ой годовщины создания НАТО, проходящее в столице Великобритании, городе Лондон.

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