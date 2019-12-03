Москва, , 14:09 — REGNUM В Сирии после инцидента с бронеавтомобилем военной полиции России возобновлено совместное российско-турецкое патрулирование. Об этом сообщает Министерство обороны России.

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Как уточнили в военном ведомстве, 13-й военный патруль начал свою работу в районе города Кобани. Совместное патрулирование проходит по маршруту от пункта таможенного перехода населённого пункта Гариб.

В состав совместного патруля входят бронированные автомобили «Тигр» и «БТР-80», а также бронеавтомобили «Kirpi» турецкий вооруженных сил. Также контроль за ситуацией ведётся и с воздуха.

Напомним, патрулирование зоны, примыкающей к границе Сирии с Турцией является одним из условий прекращения турецкой военной операции «Источник мира» против сирийских курдов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря на пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции в Сирии сработало самодельное взрывное устройство. В результате пострадали трое российских военнослужащих, которые патрулируют территорию на севере страны на границе с Турцией.