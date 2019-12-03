Хельсинки, , 13:59 — REGNUM Премьер-министр Финляндии Антти Ринне сегодня, 3 декабря, подаст президенту страны Саули Нийнистё прошение об отставке. Об этом сообщает Iltalehti.

Отмечается, что Ринне намерен попросить президента об отставке до дискуссии по вотуму недоверия правительству в парламенте, которая намечена на 15:00 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Финляндии порядка 10 тыс. почтовых служащих устроили забастовку, вызванную реорганизацией почтовой службы, в частности, изменением заработной платы.

Вслед за почтальонами к локауту присоединились сотрудники аэропорта в Хельсинки, что привело к отмене отправления порядка 300 авиарейсов.