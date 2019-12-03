Варшава, , 13:59 — REGNUM В понедельник, 2 декабря Высший административный суд Польши в составе семи судей подтвердил невозможность указания в свидетельства о рождения ребёнка в качестве родителей лиц одного пола. Об этом сообщает «Польское радио».

Как пояснил судья Яцек Хлебны, польское законодательство не предусматривает возможности внесения в акт гражданского состояния человека женского пола в качестве отца. «Родителями ребёнка в польском праве могут быть только мать и отец. Польское законодательство не знает других категорий родителей», — заявил он.

При этом судья отметил, что свидетельство о рождении без указания отца никоим образом не лишает ребёнка права на получение польского гражданства, как и других прав.

Рассматривалось дело по кассационной жалобе женщины, которой орган записи актов гражданского состояния в городе Пясечно под Варшавой отказал в требовании записать в качестве «отца» её ребёнка, рождённого в 2015 году в Великобритании, другую женщину.

Как заявил в судебном заседании польский уполномоченный по правам ребёнка (детский омбудсмен) Миколай Павляк, каждая страна имеет правила, защищающие её от посягательств чужой правовой системы. Например, завтра может появиться заявка на признание свидетельства о браке с 12-летним лицом — в некоторых странах допустимы браки с несовершеннолетними. «Есть вещи, через которые мы не перепрыгнем», — сказал он.

Это не первое подобное дело в Польше. В октябре 2018 года Высший административный суд отменил решение органа записи гражданского состояния о внесении в польские регистрационные книги записи на основе британского свидетельства о рождении, где в качестве «отца» значилась женщина.