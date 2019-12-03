Джакарта, , 13:54 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин заявил, что стандартизация проповедников религии ислама окажет влияние на усилия по борьбе с радикализмом, сообщает Antara.

Маруф Амин пояснил, что свидетельство проповедника должно показать общественности, что лектор действительно достоин и компетентен преподавать учение ислама.

По его словам, честность заставит лекторов выступать с проповедями, которые не противоречат закону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии подчеркнул, что государство твердо привержено поддержке мирного процесса в Афганистане.

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