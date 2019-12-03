Сеул, , 13:55 — REGNUM 4 декабря в пятизвездочном отеле Plaza Seoul состоится второй корейско-африканский молодежный форум. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

По их словам, в мероприятии примут участие молодые люди, желающие открыть бизнес в Африке, граждане стран Африки, находящиеся в Южной Корее на обучении, а также предприниматели и инвесторы.

А с 5 по 6 декабря в Сеуле пройдет вторая корейско-африканская конференция, организованная МИД Южной Кореи и фондом Korea — Africa Foundation.

Известно, что в мероприятии примут участие около 250 человек, включая представителей правительства, общественных организаций, крупных компаний, научных кругов.

В этом году представители Южной Кореи и Африки обсудят ряд вопросов, включая экономическую интеграцию, создание зоны свободной торговли и урегулирование конфликта между Эфиопией и Эритреей.