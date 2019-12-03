Хельсинки, , 13:55 — REGNUM Глава финского правительства Антти Ринне подал президенту Саули Ниинистё прошение об отставке. Об этом сообщает 3 декабря финская газета Ilta-Sanomat.

Ринне обратился к президенту в его резиденции Мянтюниеми. Ниинистё принял отставку премьер-министра и попросил Ринне исполнять свои обязанности до назначения нового правительства.

Напомним, 57-летний Ринне занял кресло премьер-министра Финляндии 6 июня 2019 года. С 2014 года он возглавляет финскую Социал-демократическую партию. В апреля по июнь 2019 года Ринне был председателем эдускунты — парламента Финляндии.

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