Лондон, , 13:48 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что не назначает какого-либо конкретного срока, до которого необходимо заключить торговое соглашение с Китаем, об этом 3 декабря сообщает Reuters.

Глава Белого дома также подчеркнул, что договоренности могут быть отложены на период, последующий после президентских выборов в Соединенных Штатах.

«У меня нет срока, нет. В некотором смысле я думаю, что лучше подождать в вопросе с Китаем до выборов», — отметил Трамп, отвечая на вопросы журналистов на проходящем саммите НАТО в Лондоне.

Напомним, президентские выборы в США состоятся осенью 2020 года, Дональд Трамп планирует избираться на второй срок. Вероятно, одним из аргументов в предвыборной гонке станет необходимость договора с Китаем, который может положить конец «торговым войнам» между странами.

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