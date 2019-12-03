Москва, , 13:42 — REGNUM Конкурентная продукция IT-компаний из России будет востребована и заявления Федерального бюро расследований США о якобы потенциальной угрозе российских приложений не смогут помешать её распространению. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавние высказывания ФБР.

Читайте также: ФБР усмотрело угрозу во всех мобильных приложениях из России

Он отметил, что упомянутые в «предостережениях» американского разведывательного бюро программы «в рамках свободной конкуренции опережают другие аналогичные продукты и достаточно стремительно захватывают позиции в соответствующих сегментах рынка».

Также по теме: Американский сенатор увидел в FaceApp угрозу нацбезопасности

«Можно ли остановить эту конкуренцию подобными решениями ФБР? Не думаю, —подчеркнул официальный представитель Кремля. — Конкурентоспособная продукция все равно будет востребована».

Как сообщало ИА REGNUM, в ФБР заявили, что все созданные в России мобильные приложения, включая популярный фоторедактор FaceApp, потенциально могут быть использованы для вмешательства в будущие выборы в США, поэтому могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу».

В качестве обоснования таких выводов помощник директора управления ФБР по делам Конгресса Джилл Тайсон указывает на политику конфиденциальности приложений, а также «правовые механизмы, доступные правительству России, которые позволяют получить доступ к данным в пределах страны». В этой связи глава демократов в Сенате Чарльз Шумер призвал американцев не использовать российские программы.