Москва, , 13:45 — REGNUM В Кремле пока не сформирована позиция относительно наделения глав регионов полномочиями по увольнению руководителей муниципалитетов и других чиновников. Об этом заявил 3 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление уральского полпреда Николая Цуканова.

«Пока какой-то сформулированной позиции на этот счет нет», — сказал представитель Кремля.

Ранее Цуканов заявил на совещании о том, что губернаторам стоит позволить снимать с должностей руководителей муниципалитетов и чиновников, назначенных представительными органами. За счёт этого, полагает он, можно улучшить в макрорегионе ситуацию с исполнением указов президента.