Москва, , 13:38 — REGNUM Законопроект о штрафах для иностранных СМИ-иноагентов за нарушение правил работы в России Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.

В частности, за грубое нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, или учрежденного им российского юрлица, выполняющего функции иностранного агента предполагается штраф для граждан — штрафа в размере 100 тыс. рублей или административный арест на срок до 15-ти суток, для должностных лиц — штраф в размере 200 тыс. рублей, для юрлиц — штраф в размере 5 млн рублей.

При этом под грубым нарушением понимается неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение предусмотренного законом РФ «О средствах массовой информации» порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, совершенное самим иностранным СМИ или учрежденным им российским юр. лицом, их должностными лицами, сотрудниками или представителями, либо неоднократное неисполнение иным лицом, информация о котором включена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, установленных законодательством РФ требований в связи с признанием выполняющим функции иностранного агента.

Закон вступит в силу с 1 февраля 2020 года.