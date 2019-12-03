Горно-Алтайск, , 13:37 — REGNUM В правительстве Республики Алтай продолжаются кадровые перестановки. Бывший министр сельского хозяйства региона Владислав Таханов назначен первым заместителем нового главы ведомства. Им стал 41-летний Андрей Цыгулев.

Последний ранее уже побывал министром — он был назначен осенью 2018 года. Однако проработав на должности всего три месяца, в декабре того же года Цыгулев был заменён Владиславом Тахановым.

Напомним, что новый глава министерства является уроженцем Казахской ССР, однако окончил в 2002 году Алтайский государственный аграрный университет. Работал в муниципальных органах власти Алтайского края и Республики Алтай. В декабре 2016 года возглавил Шебалинский район, а к концу 2018 года перешёл на работу в республиканское правительство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Олег Хорохордин назначил новых министро здравоохранения и природных ресурсов, экологии и туризма.

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