Нарьян-Мар, , 13:33 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Вера Ганзя побывала в Ненецком АО и обнаружила, что проблемы региона-донора не отличаются от дотационных субъектов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Я давно хотела посмотреть, как живут регионы-доноры (раньше я бывала в основном в высокодотационных регионах). Однако, донор он для Российской Федерации, но никак не для граждан своей территории. Бюджет: доходы — 16,7 млрд, расходы 19 млрд, дефицит бюджета 2,3 млрд. Есть и коммерческий госдолг 1,8 млрд. На его обслуживание уходит 264 млн. Вот и всё донорство. Работы нет, цены просто запредельные. Основная составляющая в цене — транспортные расходы. Оленеводство и разведение КРС. Оказывается, здесь есть пастбища для КРС, производят своё молоко», — написала Ганзя на своей странице в Facebook.

По словам первого секретаря окружного комитета партии Михаила Райна, экономика округа действительно нуждается в поддержке.

«Например, развитие сельского хозяйства на Крайнем Севере без субсидирования просто не возможно. Депутатами — коммунистами удалось добиться увеличения в два раза субсидий на 1 кг молока для предприятий, занимающихся молочным животноводством. Мы вносим также инициативы по вложению государственных инвестиций в строительства новых ферм, либо за счёт средств недропользователей, работающих на территории округа», — заявил Райн.

Как сообщало ИА REGNUM, Ненецкий АО вошел в пятерку регионов с самой высокой долей высокооплачиваемых сотрудников — зарплату боле 100 тысяч рублей здесь получают 25% работников.