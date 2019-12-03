Сеул, , 13:31 — REGNUM В столице Южной Кореи пройдёт 82-я сессия Политической комиссии Всемирной таможенной организации (ВТамО, WCO). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

По их словам, заседание пройдёт в пятизвездочном отеле JW Marriott Hotel Seoul с 3 по 5 декабря.

Известно, что Южная Корея впервые проводит сессию Политической комиссии ВТамО, с момента избрания в комиссию международной организации как представителя Азиатского-Тихоокеанского региона в 2002 году.

Отмечается, что участники сессии во главе с генеральным секретарем Кунио Микурия обсудят ряд вопросов, включая международные стандарты электронной коммерции, применение новых технологий.

Всемирная таможенная организация является межправительственной международной организацией со штаб-квартирой в Брюсселе, Бельгия. Членами ВТамО являются таможенные службы практически всех стран мира.