Лондон, , 14:01 — REGNUM Доверительные отношения глав США и Северной Кореи не помешают Соединённым Штатам при необходимости применить оружие против КНДР. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил 3 декабря перед началом саммита НАТО в Лондоне.

Американский лидер отметил, что доверяет главе КНДР и называет его «человеком-ракетой», так как Ким Чен Ын, очевидно, любитель ракетных пусков. Трамп не исключил, что военная сила США может быть использована против КНДР.

«Если нужно будет использовать военную силу, то мы ее используем», — сказал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в северокорейском МИД заявили, что Вашингтон использует переговоры с Пхеньяном в своих политических интересах, и стремление США к диалогу не более чем уловка.

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