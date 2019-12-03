Москва, , 13:19 — REGNUM Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.

В частности, с 1 января 2020 года работодатели получат право использовать трудовые книжки в электронном виде и постепенно отказаться от бумажных документов. Так, Пенсионный фонд будет оформлять соответствующие документы в электронном виде, а данные будут храниться в электронной базе — системе персонифицированного учета.

При этом граждане получили право определиться — те из них, кто планирует сохранить свои документы в бумажном виде, смогут оформить соответствующее заявление и хранить документы в печатном виде. Такая норма не коснется новых работников — если они начинают работу в 2020 году, то трудовые книжки для них будут оформлены сразу в электронном виде.