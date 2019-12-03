Москва, , 13:14 — REGNUM Депутат Госдумы Руслан Бальбек («Единая Россия») осудил поведение украинской делегации на форуме при ООН, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.

«Поведение украинской делегации на форуме при ООН продемонстрировало всему миру причины уходы Крыма в Россию — это пещерный национализм, агрессия ко всему, что не совпадает с их взглядами, агрессия к оппонентам», — заявил Бальбек.

«Поведение украинской делегации, принуждение к одной точке зрения, навязывание одной исключительной идеологии и непринятие альтернативной точки зрения — это проявление идеологического насилия», — сказал парламентарий.

После попытки украинской делегации помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека («Единая Россия») на 12-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин указал украинским властям на недопустимость нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп.