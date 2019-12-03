Лондон, , 13:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп высоко оценил качества британского премьер-министра Бориса Джонсона и отметил, что поддерживает Brexit. С таким заявлением Трамп выступил 3 декабря на саммите НАТО в Лондоне.

«Я сторонник Brexit, — заявил Трамп. — Борис Джонсон работает хорошо, он очень способный».

Глава США добавил, что не хочет влиять на выборы в Великобритании, ведь они очень важны для Соединённого Королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря Трамп в числе других лидеров стран НАТО прибыл на переговоры в Лондон. Он назвал оскорбительным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о смерти мозга НАТО.

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