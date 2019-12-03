Лондон, , 13:09 — REGNUM Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о смерти мозга НАТО не соответствует действительности, заявил 3 декабря американский лидерДональд Трамп в преддверии саммита НАТО в Лондоне.

«Эти заявления оскорбительны для многих стран НАТО», — сказал глава Белого дома.

По его словам, НАТО больше всего нужна Франции и меньше всего — США, которые «вкладываются в оборону Европы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макрон заявил журналистам, что у Североатлантического альянса наступила «смерть мозга». Слова французского лидера вызвали бурный спор среди политических элит Европы.

С критикой слов французского лидера выступили, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также президент Турции Реджеп Эрдоган.