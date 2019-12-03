Москва, , 13:07 — REGNUM Телефонный разговор состоялся между президентом России Владимиром Путиным и новым председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом 3 декабря сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, 3 декабря у Владимира Путина состоялось два международных телефонных разговора. О втором разговоре пресс-секретарь президента ничего не сообщил.

Отметим, Урсула фон дер Ляйен стала первой женщиной на посту министра обороны ФРГ, который она занимала с 2013 по 2019 год. 16 июля 2019 года назначена председателем Еврокомиссии. Вступление в должность состоялось 1 декабря.