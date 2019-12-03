Баку, , 13:05 — REGNUM Двусторонние отношения России и Азербайджана становятся доверительнее, их тональность задана диалогом президентов двух стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 декабря на пресс-конференции по итогам переговоров с главой азербайджанского МИД Эльмаром Мамедъяровым.

Лавров отметил, что днем ранее провел очень насыщенный и подробный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Эта встреча подтвердила, что отношения Москвы и Баку «обретают всё более и более доверительные качества».

Тональность контактов по линии правительств, отдельных министерств, парламентов задана президентами. Стороны стараются ей соответствовать, добавил он.

Мамедъяров, в свою очередь, заявил об удовлетворенности уровнем взаимодействия двух стран, добавив, что отношения идут «по восходящей».

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