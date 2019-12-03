Севастополь, , 13:07 — REGNUM Депутаты Заксобрания Севастополял утвердили во втором чтении проект бюджета города на 2020 год и плановые периоды 2021 и 2022 годов. Об этом 3 декабря журналистам сообщила вице-спикер Заксобрания Татьяна Лобач.

«Доходная и расходная части бюджета 2020 году увеличились на 530,7 млн рублей. В 2021 году — на 1,8 млрд рублей, в 2022 году — на 819 млн рублей», — отметила Лобач.

Прогнозируемый общий объём доходов в 2020 году, по её словам, составит 58,24 млрд рублей. Объём безвозмездных поступлений — 41,91 млрд рублей.

«Общий объём расходов бюджета на этот период составит 61,67 млрд рублей. Дефицит — 3,43 млрд рублей», — добавила депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Госсовета Крыма приняли во втором чтении проект бюджета республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Объём доходов и расходов на 2020 год вырос с 183,3 млрд рублей до 185,2 млрд рублей.

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