Тбилиси, , 13:07 — REGNUM Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил журналистам, что не видит угрозы гражданского противостояния между протестующими и сторонниками власти. Об этом 3 декабря сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Глава города отметил, что происходили только небольшие столкновения и призвал всех к спокойствию. При этом он подчеркнул, что протестующие вели себя агрессивно. Также Каладзе удивило, что они пришли к офису правящей партии «Грузинская мечта» и стали спрашивать у членов партии, что те там делают.

«Для меня и многих моих сокомандников неприемлемо это противостояние и проявление диструкции», — сказал мэр Тбилиси.

Он также назвал действия протестующих «позорными».

Как передавало ИА REGNUM, 2 декабря протестующие устроили массовою акцию возле офиса «Грузинской мечты». Также туда пришли сторонники партии власти. Во время противостояния дошло до драки.

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