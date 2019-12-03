Берлин, , 13:02 — REGNUM Европейский авиационный концерн Airbus уволил 16 своих сотрудников в связи с подозрениями в промышленном шпионаже. Концерн 1 декабря официально подтвердил СМИ данный факт, но не предоставил подробностей по инциденту.

Airbus также заявил, что «компания полностью сотрудничает с соответствующими органами власти для решения этого вопроса» и проводит «постоянный внутренний мониторинг при поддержке внешней юридической фирмы».

Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com со ссылкой на телерадиокомпанию Deutsche Welle.

Источники в компании сообщили в сентябре 2019 года, что немецкие прокуроры расследуют подозрения в шпионаже в отношении сотрудников Airbus по двум проектам, связанным с вооружёнными силами Германии.

Ранее немецкие СМИ писали, что сотрудники Airbus получили секретные файлы бундесвера, в том числе относящиеся к приобретению системы связи. Оказалось, что некоторые сотрудники концерна располагали документами, к которым не имели доступ.

Эти сотрудники концерна работали в подразделении, расположенном в Мюнхене, под названием Program Line Communications, Intelligence and Security, которое занимается кибербезопасностью и смежной деятельностью.