Москва, , 12:59 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что международные парламентские организации должны сделать всё для защиты национальных меньшинств на территории Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.

«Нашим коллегам из парламентских структур европейских, ПАСЕ, ОБСЕ сделать всё, чтобы были защищены права национальных меньшинств на территории Украины. Нельзя спускать с рук поведение националистов», — заявил Володин в ходе пленарного заседания.

Он считает, что международные структуру в угоду своим интересам закрывают глаза на проявление национализма на Украине.

«Вот у нас они ищут шесть полов и думают, как их защитить — других проблем нет», — сравнил парламентарий.

Володин полагает, что украинские власти, допускающие ущемление прав граждан, должны быть привлечены к ответственности.

«А тех, кто делает заявления, по ним суд в Гааге плачет… за лишение основополагающих прав граждан придется отвечать. Рано или поздно ответственность наступит…» — сказал он.