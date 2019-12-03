Баку, , 12:54 — REGNUM Возможности для достижения компромисса по урегулированию конфликта в Карабахе существуют. Такое заявление сегодня, 3 декабря, в ходе брифинга в Баку с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«У нас есть понимание, что существуют возможности для компромисса. Дело непростое, конфликт один из наиболее длительных на пространстве бывшего СССР», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

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«Мы признательны нашим азербайджанским друзьям, что те идеи, которые продвигает Россия в двустороннем плане и в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ, — они находят понимание», — добавил Лавров, выразив надежду на результат.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, на сегодняшний день переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта находятся в тупике.