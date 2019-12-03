Москва, , 12:57 — REGNUM Совет Думы обсудит вопрос переселения комитета Госдумы по культуре в здание Дома Союзов. С такой инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе посещения здания, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента 3 декабря.

«Это будет совершенно правильно и справедливо по отношению к Комитету, который работает в стесненных условиях, проводит свои заседания в коридоре. А здесь возможности совершенно другие. С другой стороны, это здание — больше, чем просто здание, оно особое для Москвы. Это памятник культурного наследия», — заявил Володин.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в здании Дома Союзов будут проходить мероприятия Госдумы на время ремонта в старом здании.

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