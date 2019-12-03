Варшава, , 12:53 — REGNUM У Североатлантического альянса отсутствует список врагов, заявил в интервью Rzeczpospolita генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Прежде всего, у НАТО нет списка врагов. Потому что мы не видим никакой непосредственной угрозы ни одному из наших союзников», — сказал он.

Вместе с тем он отметил, что Россия вкладывает значительные средства в современную военную технику, в том числе ядерное оружие, также укрепляются позиции Китая. Поэтому альянс должен быть «готов к неизвестному», подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 декабря, в Лондоне начался двухдневный саммит НАТО. В числе анонсированных тем — в том числе отношения с Россией, контроль над вооружениями после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и китайский вопрос.

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