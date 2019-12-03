Тбилиси, , 13:05 — REGNUM Потасовка между членами правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционной партии «Национальное движение» произошла 3 декабря в здании муниципального собрания (сакребуло) города Кобулети. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, конфликт начал обостряться после того, как представитель «Национального движения» Бондо Тедорадзе назвал «зондерами» оппонентов из «Грузинской мечты». Мэр города Мириан Катамедзе ответил на это нецензурной речью и в свою очередь также назвал «зондерами» представителей оппозиционной партии.

Отмечается, что в итоге полиции пришлось выводить нескольких участников потасовки из здания сакребуло. Один из них был задержан с составлением административного протокола правонарушения.

Как сообщили агентству члены «Национального движения», правоохранители их не пускают в здание муниципалитета и не дают работать. В свою очередь мэр Кобулети обвинил в деструктивном поведении представителей оппозиционной партии.

Как передавало ИА REGNUM, с середины ноября в Грузии нарастает напряженность между оппозиционными силами и сторонниками властей. Это началось после того, как в парламенте провалилось голосование за законопроект об изменениях избирательного законодательства. Протесты начали проводить не только в Тбилиси, но и в других городах страны.