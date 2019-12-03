Баку, , 12:36 — REGNUM Российская сторона будет содействовать решению карабахского конфликта. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров 3 декабря на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым в Баку.

Лавров отметил, что обе стороны признают существование компромисса. Речь идет об одном из самых затяжных конфликтов на пространстве бывшего СССР.

«Мы как сопредседатели будем содействовать решению. Надеемся, что будут результаты», — сказал российский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря Лавров и Мамедьяров провели встречу один на один, в ходе которой обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и урегулирование нагорно-карабахского конфликта.