Дамаск, , 12:34 — REGNUM Воздушно-космические силы России со 2 декабря 2019 года начали наносить удары по окраинам города Идлиб с целью снизить уровень боеспособности террористов перед новым наступлением Сирийской арабской армии. Несколько объектов боевиков вокруг центральной тюрьмы Идлиба уничтожены.

Центральная тюрьма Идлиба стала одной из главных баз для террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также тюрьмой для тех, кто был захвачен боевиками на севере Сирии. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на свой источник среди сирийских военных.

С 30 ноября идут ожесточённые бои сирийской армии с боевиками на юго-востоке Идлиба. Сирийским военным удалось 1 декабря вернуть под свой контроль город Аджаз и селение Сурудж. Есть неподтверждённая информация о том, что боевики выбиты и из поселений Расм аль-Вард и Истаблат. Эти четыре населённых пункта были захвачены террористами в ходе масштабной контратаки 30 ноября.

По состоянию на утро 3 декабря продолжаются боестолкновения сирийских военных и боевиков у поселений Сурудж и Расм аль-Вард.

По информации Al-Masdar News, в ходе боёв за город Аджаз джихадисты потеряли 40−50 человек, причём некоторые проправительственные ресурсы утверждают, что убито более 60 человек. Сирийская арабская армия также понесла тяжёлые потери, по словам источника, число погибших составляет около 30 человек.