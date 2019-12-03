Пекин, , 12:31 — REGNUM Авторитет Соединённых Штатов стремительно тает даже среди союзников Вашингтона, в том числе Германии и Франции. Об этом сегодня, 3 декабря, в ходе регулярного брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

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По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, в международных экспертных кругах однобокие меры американских властей не находят ни одобрения, ни поддержки.

«Порядка 45% респондентов международного опроса общественного мнения считают, что Соединённые Штаты представляют их стране серьёзную угрозу. Даже некоторые союзники Вашингтона выражают недовольство той ролью, которую он играет в мире», — сказала дипломат.

Чуньин подчеркнула, что Вашингтон наносит вред не только американским компаниям, ущемляя интересы собственного народа, но наиболее негативное дестабилизирующее воздействие оказывает на международную ситуацию в целом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД КНР Ми Чжаосюй заявлял, что своей внешней политикой Соединённые Штаты наносят урон действующей системе международного контроля над вооружениями. Дипломат отметил, что Вашингтон выходит из ряда договоренностей и проводит одностороннюю политику, усиливая конкуренцию между крупными странами.

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