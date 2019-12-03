Москва, , 12:46 — REGNUM Россия и Норвегия изучают вопрос о создании прямого канала связи между своими оборонными ведомствами. Об этом заявил норвежский посол в России Руне Ресаланн 3 декабря на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачёвым.

Посол отметил, что прямой линией связи уже располагают штаб Вооружённых сил Норвегии и командование Северного флота РФ. Он напомнил также, что военные ведомства двух стран вернулись к практике регулярных консультаций.

По словам Ресаланна, Норвегия считает очень важным информирование российской стороны о проводимых военных учениях. Осло придает большое значение тому, чтобы избегать разного рода непониманий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде заявила, что Россия испортила отношения с Европой на фоне событий на Украине. Москве стоит изменить поведение, чтобы западные страны пошли ей навстречу, полагает она.

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