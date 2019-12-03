Токио, , 12:33 — REGNUM Власти Японии обсуждают проведение двухсторонних встреч в рамках трехстороннего саммита Южной Кореи, Китая и Японии, который состоится в Чэнду в конце декабря. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра Абэ Синдзо.

Согласно заявлению, сделанного в ходе встречи с правительственными кругами и представителями правящих сил, с 15 по 17 декабря премьер-министр Японии посетит Индию, а с 23 по 25 декабря — Китай.

Если встреча на высшем уровне между представителями Южной Кореи и Японии состоится, то это будет первая встреча сторон с сентября прошлого года.

Отметим, что решение о возможном проведении встречи между Мун Чжэ Ином и Абэ Синдзо было принято 23 ноября в ходе встречи министра иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва с японским коллегой Тосимицу Мотэги.