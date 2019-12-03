Лондон, , 12:35 — REGNUM Грузия имеет в лице Великобритании сильного партнера. Такое заявление сделала грузинский посол в Соединенном Королевстве Тамар Беручашвили. Об этом 3 декабря сообщает «Первый канал» Грузии.

«В целом, в лице Великобритании, Грузия имеет очень сильного партнера и очень сильного сторонника на пути интеграции в НАТО», — заявила журналистам Беручашвили.

Она рассказала, что поддержка Лондона не ограничивается заявлениями, и партнерство способствует укреплению обороны грузинского государства. Также Беручашвили отметила «особый интерес» Великобритании к вопросам безопасности в Черном море, в связи чем британские военные корабли часто заходят порты Грузии.

Как передавало ИА REGNUM, 30−31 октября в Тбилиси проходил четвертый форум народной дипломатии НАТО — Грузия. В грузинскую столицу прибыли дипломаты из США, Великобритании, Литвы, Латвии, Эстонии, Румынии, Болгарии и Финляндии.