Москва, , 12:25 — REGNUM Вопрос о строительстве участка газопровода «Северный поток — 2» в датской экономической зоне не был политическим, решение принимало Датское энергетическое агентство. Об этом рассказал посол Дании в России Карстен Сендергорд в интервью, опубликованном 3 декабря.

По его словам, датская сторона стремилась удостовериться, что проект полностью соответствует её международным обязательствам и экологическим стандартам. Датский МИД передал вопрос в ведение энергетического агентства после того, как оператор проекта Nord Stream 2 AG указал в обновлённом запросе, что газопровод пройдет не через территориальные воды, а через экономическую зону Дании.

«Это не было политическим вопросом, так как им более не занимался наш министр иностранных дел. Решение было принято агентством, которому этот вопрос был делегирован министерством по техническим причинам», — сказал министр РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября кампания Nord Stream 2 получила разрешение от датских властей на прокладку газопровода юго-восточнее острова Борнхольм. Разрешение вступило в силу 28 ноября.

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