Екатеринбург, , 12:34 — REGNUM Екатеринбургская дума утвердила новое положение по рассмотрению муниципальных программ, в которых прописываются предполагаемые расходы городского бюджета. Решение приняли на заседании парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу, чиновники теперь обязаны представлять депутатам документы по программам за три недели до утверждения новых расходов. Парламентарии имеют право рекомендовать внести поправки в документ или же не утверждать программы.

Кроме того, если мэрия корректирует более 30% от ранее запланированных в программе расходов, то дума получит право изучить данную корректировку.

Как сообщало ИА REGNUM, изменения предложил спикер гордумы Игорь Володин. Ранее депутаты жаловались, что им недостаёт детальной информации по расходам мэрии.

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