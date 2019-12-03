Москва, , 12:08 — REGNUM Ликвидацией Министерства спорта Россия решит сразу две проблемы — уберёт неэффективный орган власти и высвободит дополнительные финансовые средства, а также лишит международное сообщество повода для критики российского спорта. Об этом заявил декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Нужно закрыть Министерство спорта, потому что основные претензии — что государство вмешивается в спортивные дела России. (Делать оно это может) через Министерство спорта! Нужно создать Ассоциацию российских спортсменов и профсоюз российских спортсменов. Пусть они, эти общественные организации, защищают свои дела. А государство может финансировать конкретные проекты, конкретные чемпионаты», — заявил Третьяков.

Напомним, что из-за очередного допингового скандала Россию могут исключить из участия в Олимпийских Играх 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине.