Тбилиси, , 12:12 — REGNUM Посол Евросоюза (ЕС) в Грузии Карл Харцель 3 декабря выступил с осуждением любого вида насилия, комментируя массовые акции протеста, проходящие в Грузии, и призвал стороны к диалогу.

«Для разрядки напряженности очень важен диалог. Любого рода насилие заслуживает осуждения», — процитировало дипломата агентство «ИнтерпрессНьюс».

Харцель также заявил, что Евросоюз содействует проведению диалога между властью и протестующими. Он отметил, что обмен мнениями сторон состоялся и необходимо сделать следующие шаги.

Как передавало ИА REGNUM, 2 декабря протестующие и сторонники власти собрались в Тбилиси возле офиса правящей партии «Грузинская мечта». Между ними произошла драка. Позже один из лидеров протестного движения заявил, что среди участников акции пострадали пять человек.