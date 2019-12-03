Вильнюс, , 12:04 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 3 декабря, отправляется с рабочим визитом в Великобританию для участия в саммите НАТО, посвящённом 70-летию военного блока, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Науседа с супругой примет участие в приеме от имени королевы Великобритании Елизаветы II и в неформальном приеме от имени премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в честь глав государств и правительств стран — членов НАТО.

Участники саммита 4 декабря обсудят дальнейшие процессы трансформации НАТО, угрозы и вызовы трансатлантической безопасности, а также подчеркнут «важность единства и солидарности в создании свободного и демократического западного мира». Лидеры стран НАТО обсудят важность выполнения обязательств по финансированию обороны.

Литва рассчитывает на подписание в Лондоне нового плана по обеспечению безопасности Прибалтики и Польши, который грозится сорвать Турция.

Во время визита в Великобританию Науседа также планирует встретиться с представителями деловых кругов и литовской общины в Великобритании.