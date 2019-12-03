Донецк , Ростовская область, , 12:03 — REGNUM Глава Донецка (Ростовская область) — председатель муниципального парламентаЮрий Тарасенко исключён из партии «Единая Россия». Поводом послужило пьяное ДТП, участником которого мог быть чиновник.

ИА REGNUM ранее сообщало, что авария в Донецке произошла в ночь на 28 ноября 2019 года. Иномарка, за рулём которой, по словам очевидцев, находился Тарасенко, чуть не сбил человека. Также была повреждена машина ещё одно участника дорожного движения.

Официальных комментариев по данному делу не поступало.

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