Киев, , 12:06 — REGNUM Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины проведет президент страны Владимир Зеленский в преддверии саммита в нормандском формате. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 3 декабря, а конференции в Киеве.

Заседание пройдет в рамках подготовки к парижскому саммиту с участием глав России, Украины, ФРГ и Франции, пояснил он. Оно состоится 3 декабря.

Кроме того, руководство Украины готовится к встрече с временным поверенным в делах США на Украине Уильямом Тейлором. Она пройдет в этот же день.

Как сообщало ИА REGNUM, «нормандский саммит» по урегулированию на Украине пройдет 9 декабря в Елисейском дворце. Украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, чтопроект коммюнике по итогам саммита является весьма дипломатическим и не содержит «суперпрорывных идей».

Читайте также: Прорывов нет: на Украине оценили проект «нормандского коммюнике»