Москва, , 11:56 — REGNUM В России нужно снять со своих постов всех спортивных чиновников и перестроить всю отрасль с нуля. Об этом заявил декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Я приношу извинения присутствующим здесь спортсменам, бывшим спортсменам, тренерам — всех чиновников, так или иначе существующих в России, имеющих отношение к спорту, нужно снять со своих постов, избранных и назначенных. И полностью воссоздать эту картину по новой», — заявил Третьяков.

«Они стремятся к тому, чтобы Россия защищалась, оборонялась и оправдывалась. Они этого добились», — подчеркнул он.

Напомним, что из-за очередного допингового скандала Россию могут исключить из участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине.