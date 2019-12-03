Анкара, , 11:49 — REGNUM Россия является для Турции одним из главных партнеров, но не альтернативой взаимодействию со странами НАТО. Об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам 3 декабря перед вылетом на лондонский саммит военного блока.

Отношения Анкары с Москвой не являются альтернативой взаимодействия с союзниками по НАТО, они являются взаимодополняющими, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Эрдоган также заявил о неизбежном обновлении НАТО. Кроме того, он назвал условие, без которого Турция не согласится поддержать план Североатлантического альянса по защите прибалтийских стран и Польши, оно касается террористических, с точки зрения Анкары, организаций. Саммит НАТО пройдет в Лондоне 3 и 4 декабря.

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Эрдоган назвал неизбежным обновление НАТО