Москва, , 11:45 — REGNUM Международное допинговое агентство (WADA) фактически прямо нарушает субординацию, диктуя свои условия Международному Олимпийскому комитету, и именно это обстоятельство следует использовать России в своей ответной критике международного спортивного сообщества. Об этом заявил декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Почему-то в WADA крутят Международным Олимпийским комитетом, как хотят. Я не понимаю, как люди, у которых, в принципе, высшая власть, позволяют тем, у кого технические, чисто медицинские компетенции, позволяют (собой управлять)? Соответственно, нужно бить по этому как по бизнес-проекту, по политическому проекту», — заявил Третьяков.

Напомним, что из-за очередного допингового скандала Россию могут исключить из участия в Олимпийских Играх 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине.