Москва, 3 декабря 2019, 11:44 — REGNUM Законопроект о запрете всех дурманящих веществ подготовят депутаты фракции ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря, об этом сообщил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.
«Я дам поручение подготовить закон о запрете употребления во внутрь любых веществ, которые одурманивают человека», — сказал Жириновский журналистам.
Он отметил проблему, что законом сложно описать конкретный вид дурманящих веществ.
«Мы предлагаем кардинальное решение и подготовим законопроект о запрете на употребление любых веществ, одурманивающих сознание», — отметил он.